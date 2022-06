FONTANAFREDDA. «È un po’ difficile spiegare cosa si prova dopo essere stati aggrediti una domenica pomeriggio...». Così un ex imprenditore in pensione di Fontanafredda, 81 anni, ha ricordato in aula il furto del suo Rolex Daytona da 20 mila euro, strappatogli dal polso da due donne il 5 aprile dell’anno scorso in via della Bandida.

L’anziano, ora vedovo, era al volante di una Porsche, con la moglie al suo fianco.