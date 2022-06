Dipendente del Comune muore a 47 anni, l’addio ad Andrea: “La malattia non ha spento le sue passioni”

CERVIGNANO. In municipio, a Cervignano, lo conoscevano tutti. Perché se c’era un grattacapo informatico da risolvere, Andrea Nicola era l’uomo giusto per farlo. Semplicemente «un punto di riferimento», ricorda il sindaco Gianluigi Savino. Un pioniere, a leggere la storia del palazzo comunale cervignanese: «Quando arrivò in Comune non c’erano altre figure con le sue competenze: l’ufficio dell’informatica fu costruito attorno alla sua figura».