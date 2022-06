Da Claut a Roma, Fabio conquista il podio ai Giochi della Chimica: «Contento, ma all’università studierò fisica»

CLAUT. Dalla Valcellina a Roma per salire sul podio dei Giochi della chimica: Fabio Filippin, diciottenne di Claut e studente dell’ultimo anno del Kennedy di Pordenone, ha guadagnato negli scorsi giorni la terza posizione della gara dopo essersi qualificato alle nazionali in rappresentanza del Friuli.

Un risultato straordinario, considerando che complessivamente alle varie fasi di selezione hanno partecipato 6.600 studenti provenienti da 600 scuole. «La chimica mi ha sempre entusiasmato, fin da piccolo – racconta –. Dopo essermi iscritto al Kennedy la passione è cresciuta sempre di più e visto che vado bene i professori mi hanno scelto per i Giochi della chimica. Avevo già partecipato in terza ma senza grandi risultati, mentre quest’anno ho deciso di allenarmi più seriamente».

Dopo essere stato selezionato per rappresentare la propria scuola, ha partecipato alla fase regionale della gara: 60 quesiti a risposta multipla da svolgere online. Con 101 punti Fabio non solo ha vinto le regionali, ma è stato anche tra i migliori di tutta Italia nelle qualificazioni – punteggio rispecchiato dal terzo posto che ha successivamente ottenuto alle fasi nazionali.

L’esperienza a Roma è stata memorabile. «Ho trovato molte persone simili a me: ragazzi normalissimi, appassionati ma senza sfociare nell’ossessione. Tra noi si è creata una bella affinità – spiega –. La gara in sé, poi, mi è piaciuta moltissimo. Non ero partito pensando di dover vincere a tutti i costi: volevo solo godermi l’esperienza e divertirmi, quindi non ho sentito troppa ansia durante la prova. Volevo solo vedere fin dove riuscivo ad arrivare».

Tutti sarebbero pronti a scommettere che nel futuro di Fabio, dopo il diploma, ci sarà la chimica, ma non è così: «Non voglio proseguire in questo campo: da un paio d’anni ho iniziato ad appassionarmi alla fisica e penso la studierò all’università. La fisica ha un approccio ancor più preciso e matematico rispetto alla chimica: mi piace l’idea di poter andare nel profondo della materia»