Inverte la marcia allo svincolo, l’auto centrata da una moto

L’incidente all’uscita dell’A28: ferito un poliziotto di Maniago in servizio a Pordenone. Pochi minuti prima dello scontro, sulla corsia opposta, paura per un furgone a fuoco

FONTANAFREDDA. Due incidenti in pochi minuti, a poche decine di metri di distanza, sabato sera in A28 e in prossimità dello svicolo della stessa autostrada.



In ordine di tempo, il primo è accaduto alle 19.55 quando, per cause in corso di accertamento, un Fiat Ducato è andato a fuoco all’altezza dello svincolo di Fontanafredda, al chilometro 31 dell’A28, mentre transitava da Conegliano in direzione Portogruaro. Gli occupanti hanno fatto in tempo ad uscire incolumi prima che il mezzo andasse distrutto dalle fiamme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Pordenone e la polizia stradale.



Pochi minuti dopo, alle 20.05, si è verificato un incidente stradale in prossimità dello svincolo autostradale, sempre di Fontanafredda, da Sacile est.

Per cause al vaglio della polizia stradale di Pordenone che ha eseguito i rilievi di legge, un’auto, appena uscita dall’A28, ha invertito il senso di marcia verosimilmente per rientrare in direzione opposta dopo avere percorso il cavalcavia, mentre sopraggiungeva una moto che l’ha centrata sulla fiancata.



Ferito il conducente della moto, una Bmw R 1.200: si tratta di un poliziotto di 54 anni in servizio alla questura di Pordenone.

Illeso l’automobilista al volante della Jeep Renegade: si tratta di un giovane di 26 anni, residente a Codroipo.

Anche in questo caso sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco nonché il personale del 118, gli agenti della polizia stradale di Pordenone per i rilievi e per il personale di Autovie Venete.



Il motociclista maniaghese è stato portato in ambulanza all’ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone per una sospetta ferita a una spalla.



