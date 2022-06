L’attacco di Fontanini e la difesa del “popolo friulano”: «Il ruolo di Udine è quello di elemosinare da Trieste. E dire grazie

L’intervento del sindaco di Udine, Pietro Fontanini, sul Messaggero Veneto: «Grazie al “Divide” messo in atto da qualcuno, adesso rischia di “Imperare” l’asse Trieste-Pordenone. E la Provincia di Udine, motore economico di tutta la Regione, verrebbe ancora una volta messa all’angolo»

Anche nel mondo economico si cerca di emarginare il Friuli.



Da troppi anni, almeno dal ventennio fascista, il popolo friulano sta subendo un’operazione di de-friulanizzazione.

Intendiamoci, non voglio fare nessun parallelismo tra vicende di attualità. È solo un’associazione di pensieri tipico del “flusso di coscienza” che mi porta a riflettere sulla situazione del popolo friulano, che per una grande “sfiga storica” si è trovato a dover convivere in una regione Friuli Venezia Giulia che ha di fatto distrutto la sua unità e messo a rischio la sua lingua.