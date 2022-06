La calata degli austriaci non fa tremare Lignano, spiaggia libera da pulire

LIGNANO. La giornata di sabato, a Lignano, è iniziata con un grande sollievo. Nessun danneggiamento, nessun imbrattamento.

La città si è salvata dal primo assalto post pandemia da parte degli austriaci muniti di birre o altri alcolici. Sì, perché spesso raggiungono i locali con il bicchiere già pieno oppure passeggiano per le vie con le bottiglie preparate a casa. Si scattano foto, sorridono, e poi vanno a fare festa.





Con gli anni Lignano ha imparato una cosa: come contenerli. La questura ha segnalato otto sanzioni amministrative per ubriachezza per la serata di venerdì che sono state comminate a 7 austriaci e un italiano. C’è stato poi un austriaco denunciato a piede libero per resistenza e oltraggio.

E sabato gli austriaci hanno continuato ad arrivare facendo registrare traffico pesante in entrata a Lignano tutto il giorno. Magari per fare qualche ora di mare, prima del grande party a cielo aperto che prende vita in centro.

La cosa curiosa, pensando agli austriaci, è che a Lignano si comportano esattamente come fanno a Vienna a Capodanno. Nella capitale austriaca ogni piazza viene dotata di musica e intrattenimento, eppure quelli più alticci si ritrovano a Stephansplatz e nel cuore della città danno sfogo a qualsiasi eccesso. E così fanno a Lignano.



Le zone considerate più “calde” rimangono piazza Fontana, Lignano City e, dopo una certa ora, viale Italia. Tutto il resto vive il sabato sera di una città di mare in estate. Quello che ha funzionato molto bene, venerdì sera, è stato il dispiegamento imponente di forze dell’ordine e il buon numero di agenti di sicurezza dei locali.



Anche le spiagge godono di una sorveglianza speciale. Eppure giovedì pomeriggio, nel tratto di spiaggia libera a Sabbiadoro, qualcuno ha tentato di organizzare un beach party con tanto di impianto audio installato.

La pioggia e l’intervento delle forze dell’ordine hanno interrotto i festeggiamenti. Ovviamente chi ha lasciato la spiaggia ha abbandonato anche bicchieri e bottiglie di plastica sull’arenile che sono stati prontamente fotografati da qualche cittadino indignato.

Ma questa situazione è stata prontamente risolta. Come spiega Rodeano, «ci stiamo facendo carico anche della pulizia della spiaggia libera e abbiamo aumentato il numero dei bidoni per la spazzatura, ma prima di sera tutti i sacchi vengono rimossi come in mattinata, affinché la spiaggia sia pronta per i primi turisti che arrivano a prendere il sole».



Gli albergatori confermano di essere «a pieno regime e di avere provveduto, in alcuni casi, a trovare del personale aggiuntivo oppure un servizio di sicurezza, per mantenere la situazione sotto controllo.

Alcune strutture hanno fornito ai loro ospiti dei dispositivi, come dei braccialetti, da indossare al rientro per essere ammessi nella struttura senza pericolo che ospiti indesiderati si infiltrino», spiega Enrico Guerin che è anche presidente di Confcommercio Lignano.



«Nei negozi questi ragazzi non hanno speso – afferma Alessandro Tollon, vicepresidente di Confcommercio Udine –. C’è invece un’altra parte di pubblico, che sta acquistando discretamente. Ma il grosso di questo weekend è un pubblico da bar, infatti già dalla mattina tutti i locali sono pieni.

Vedremo domani - ovvero oggi, ndr – perché quello che solitamente capitava era di svegliarsi la domenica mattina e trovarsi con le vetrine imbrattate», conclude Tollon.