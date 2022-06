Salvini rinuncia al viaggio a Mosca: «Ho deciso con i vertici della Lega. Fedriga? Resta in regione»

LIGNANO. Snobba i sondaggi contrari e si dice rassicurato da quanto vede e ascolta nelle piazze. Matteo Salvini, oggi in regione in tour elettorale, rincuora le truppe in un momento di grande tensione per la Lega, tra Comuni da conquistare, referendum sulla giustizia, «occasione storica di voltare pagina», e feroci polemiche sull’annunciata missione in Russia del segretario.

A fine 2016 la Lega guidò il centrodestra alla clamorosa vittoria di Monfalcone. Il 12 giugno andrà difeso quel successo, insieme a quello di Gorizia e di altri Comuni importanti del Pordenonese. Come arriva il movimento a questa tornata?

«Dopo la vittoria, la soddisfazione più grande è stata aver governato bene. Monfalcone, dove gli operai hanno voltato le spalle alla sinistra per scegliere la Lega, ne è un esempio lampante, senza dimenticare Gorizia e i Comuni del pordenonese: a prescindere dalle polemiche, donne e uomini della Lega sono stati in grado di dare concretezza e prospettive alle città».

I sondaggi dicono però che la stella della Lega e del suo segretario si sono offuscate dopo la caduta del primo Governo Conte. Che cosa è successo?

«Non ho mai dato troppo peso ai sondaggi, nemmeno quando davano la Lega in forte crescita, e ai freddi numeri preferisco la reazione della gente che nelle piazze e nei mercati mostra sempre interesse e attenzione per le nostre battaglie. Entrando nel Governo Draghi abbiamo scelto di mettere l’interesse dell’Italia prima di quello del partito. Non ne sono pentito. Ovviamente governare con Pd e 5Stelle è difficile e innaturale, ma così facendo abbiamo evitato aumenti di tasse su casa e risparmi, salvato la flat tax, riaperto l’Italia pur tra mille difficoltà, ottenuto i primi miliardi per fronteggiare gli aumenti di energia e carburanti. Non potevamo lasciare il futuro dei nostri figli e nipoti in mano a un monocolore di sinistra: mi riferisco ai miliardi prestati dall’Europa».

“In una grande squadra ci sono giocatori con caratteri diversi, ma gli obiettivi sono comuni e concreti”, ha detto della Lega. Quali sono oggi quegli obiettivi?

«Pace fiscale, per restituire vita e lavoro a quasi 16 milioni di italiani. Non si tratta di grandi evasori in malafede, ma di cittadini che, spesso per colpa della crisi, non sono più riusciti a pagare le tasse. E poi difesa sempre e comunque dell’interesse nazionale, meno tasse e burocrazia, flat tax, autonomia, tutale dei confini e del made in Italy, rafforzamento del ruolo italiano in Europa e nel mondo anche sul fronte diplomatico, quota 41 per smontare la Fornero».

Che giocatore è Fedriga in questa squadra? Lo vede già candidato al Fvg nel 2023, come da sue recenti dichiarazioni, o ci sono altri scenari possibili?

«Mi sembra che Massimiliano sia stato chiaro e abbia espresso la volontà di ricandidarsi. Ritengo, visti anche i risultati raggiunti dalla Regione, che i cittadini apprezzeranno la scelta. Basti pensare alla crescita del Pil, ai dati occupazionali e a quelli sull’export, alla concretezza e serietà dell’azione amministrativa».

L’alleanza allargata di governo la vede possibile anche dopo il voto nazionale del prossimo anno?

«No, dopo il voto sono convinto sia necessario un governo politico. E il centrodestra deve presentarsi compatto e credibile all’appuntamento con le urne».

Il leader, sempre visti i sondaggi, è Giorgia Meloni? Sarà lei a guidarvi?

«Chi prenderà più voti avrà l’onore e l’onere di guidare la coalizione. Ribadisco che è più rilevante, per noi, l’agenda delle cose da fare rispetto ai nomi per le cariche».

Ci ricostruisce come nasce l’idea della missione in Russia?

«Ho sempre detto, pubblicamente e in più occasioni, di essere pronto ad andare ovunque fosse utile per la pace. Dovrebbe essere un dovere per ogni leader politico, visto che la distensione si costruisce mattoncino dopo mattoncino. Il cessate il fuoco è un’urgenza umanitaria per mettere fine alle atrocità in Ucraina, è una necessità per evitare che milioni di persone in Africa muoiano di fame per il blocco del grano, è un bisogno dell’Europa che deve spegnere un conflitto alle porte di casa. Aggiungo che le sanzioni contro Mosca stanno facendo più male all’Italia che alla Russia: sembra paradossale, ma è così. Secondo l’Istat, ad aprile abbiamo più che raddoppiato le importazioni di prodotti russi mentre le nostre esportazioni verso quel Paese si sono dimezzate. I prezzi di gas, petrolio e carbone sono una mazzata per famiglie e imprese. Trovo incredibile che, in questo scenario, per la sinistra il problema sia la Lega che lavora per la pace».

Quella missione oggi è congelata? E perché?

«Avevo annunciato che ci sarebbe stata la possibilità di un viaggio in Turchia e in Russia per confrontarmi con soggetti istituzionali. Due obiettivi: distensione e difesa dell’interesse nazionale italiano. Preso atto delle reazioni scomposte dei colleghi di governo, mi sono confrontato con i vertici della Lega e abbiamo convenuto di imboccare altre strade. Il piano di pace proposto a Mosca dall’Italia è stato cestinato dopo dieci minuti, e la Russia preferisce parlare con Parigi e Berlino anziché con Roma: questa è la fotografia attuale e sono preoccupato. Con lo spread ai massimi dal 2018, con la benzina ben sopra i 2 euro al litro, bollette di luce e gas alle stelle, inflazione al 7% e rischio chiusura di molte fabbriche, fare di tutto per fermare la guerra e tornare alla pace per l’Italia è questione di vita o di morte».

Il 12 giugno si voterà anche per i referendum sulla Giustizia. Che appuntamento è?

«L’occasione storica di voltare pagina, nonostante la cappa di silenzio che avvolge i referendum sia una vergogna per la nostra democrazia. Pioli è salito sulla Cisa in bicicletta, io in caso di vittoria potrei spingermi a salire in cima al Duomo a piedi».