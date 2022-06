Scontro frontale tra due auto, veicoli distrutti: tre persone finiscono in ospedale

UDINE. Due auto distrutte e tre persone ferite: è il bilancio dell’incidente stradale avvenuto poco prima delle 13.30 di oggi, sabato 4 giugno, in via Cividale, a Udine.

Per quanto la dinamica sia ancora in fase di accertamento da parte della Polizia locale, sul posto per i rilievi, pare che le due auto – una Peugeot e un suv Dodge – abbiano avuto uno scontro frontale. L’impatto si è verificato all’altezza del ponte sul Torre e la strada è stata temporaneamente chiusa qualche centinaio di metri prima, in direzione di Udine, per consentire ai soccorritori di operare in sicurezza ed evitare il crearsi di code.

Non appena allertati, sul posto sono arrivati i sanitari del 118, con l’automedica e due ambulanze, e i vigili del fuoco, che hanno lavorato a lungo per estrarre dall’abitacolo uno dei due occupanti della Peugeot. Delle tre persone coinvolte, due sono state trasportate in ospedale in condizioni gravi, ma non in pericolo di vita.