Alla ricerca di una badante o baby sitter? Si può richiedere anche in farmacia: attivato lo sportello per aiutare le famiglie

/ porcia

Uno sportello in farmacia dove trovare informazioni e un aiuto per trovare un’assistente familiare o altri servizi necessari per famiglie e situazioni di fragilità: è il progetto di Farmacie comunali, società pubblica con sede a Porcia, che cerca un partner privato per avviare questa attività nelle sedi in provincia di Pordenone.

Un progetto che nasce per la volontà di sperimentare «una modalità che permetta il miglioramento dell’offerta di interventi e servizi per l’assistenza alle persone in condizione di fragilità, in particolare gli anziani» e dalla consapevolezza che «l’attuale complessità sociale, accresciuta da determinanti imprevedibili e non governabili, richiede per essere fronteggiata uno “spazio collettivo” di collaborazione e impegno che superi la logica dualistica pubblico/privato e che...