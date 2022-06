Maturità 2022, si parte il 22 giugno: quasi novemila gli studenti in Fvg alla prova con scritti e orale, partito il toto-traccia

La novità è il cambio di crediti e voti: ecco come funzionano

Ormai è conto alla rovescia: mancano poco più di due settimane alla maturità, che in Friuli Venezia Giulia coinvolgerà 8.914 studenti. Torna la formula pre pandemia, con due prove scritte e l’esame orale; le commissioni però saranno interne, come negli ultimi due anni.



Si comincia dunque il 22 giugno con il tema di italiano, uguale per tutti gli indirizzi, con sette titoli ministeriali tra i quali scegliere.