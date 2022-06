Giornata mondiale dell’ambiente, il Fvg rimandato: solo Pordenone ottiene voti alti per le politiche green

PORDENONE. La provincia di Gorizia è più “green” di quella di Trieste. Il Pordenonese è in testa alle province tra i 300 e i 500mila abitanti, Udine viaggia nelle retrovie tra quelle sopra i 500mila. È la sintesi sul Friuli Venezia Giulia del Green&Blue Index, l’indice elaborato dal Censis che emerge dall’analisi di 26 indicatori articolati sulle tre dimensioni che compongono il campo di azione complessivo della rivoluzione ambientale: il grado di sviluppo nella transizione ecologica del contesto locale, della popolazione residente e delle imprese.

Il Rapporto Censis sullo stato della transizione ecologica in Italia è la fotografia di due dimensioni (contesto locale e popolazione residente) che premiano i risultati ottenuti sul presente, e di una terza che riassume il percorso fatto dalle imprese dal 2016 e i loro investimenti in materia. Se nelle città metropolitane guida Firenze (davanti a Bologna e Torino) con un punteggio di 80,1 su un massimo di 100, nelle province sopra i 500mila abitanti Udine è 16.a con 76 punti, frutto del quarto posto nella dimensione “contesto” (dalla dotazione di centraline di monitoraggio della qualità dell’aria alla popolazione residente in zona a rischio frane, dal consumo del suolo alla produzione di energia da fonte rinnovabile), ma anche di punteggi più bassi su “popolazione” (età media del parco auto, raccolta differenziata, consumo di energia elettrica) e “imprese” (investimenti in tecnologie a minore impatto ambientale, gestione sostenibile di rifiuti e emissioni, diffusione di aziende “green”).

Gorizia (settima con 77,6 punti) e Trieste (19.a con 75) compaiono nelle province sotto i 300mila abitanti. L’Isontino ha buoni voti su “contesto” e “popolazione” (è ottavo); mentre fatica nella dimensione “imprese” (ventesimo), che penalizza pure l’area triestina (trentesima). Quanto a Pordenone, che con 80 punti prevale nelle province tra i 300 e i 500mila abitanti (davanti a Parma e Potenza), i punteggi sono alti in tutte e tre le dimensioni, ma in nessun caso da podio (quarto posto “imprese”, quinto “contesto”, quattordicesimo “popolazione”).

Per il Fvg la strada è ancora lunga, ma il percorso, per l’assessore regionale all’Ambiente Fabio Scoccimarro, è avviato: «Il principio è quello dello sviluppo sostenibile, ossia l'equilibrio tra tutela ambientale e sviluppo economico. Lo abbiamo dimostrato con la Ferriera: si può fare industria, anche pesante, senza creare impatti negativi per ambiente e salute dei cittadini. Oggi – così Scoccimarro – il nostro impegno massimo è nella ricerca della sovranità energetica, investendo nelle rinnovabili e comunità energetiche per l'auto consumo, così da evitare in futuro situazioni come quella attuale che ci vede alla ricerca di un fornitore più o meno stabile per far fronte alle necessità del Paese, con gravi ricadute sulle tasche di imprese e famiglie». «La difesa dell’ambiente è la quintessenza della causa conservatrice, come sosteneva il filosofo britannico Roger Scruton – aggiunge l'europarlamentare Nicola Procaccini, responsabile dipartimento Ambiente di FdI –, intervenuto all'evento "Ambiente, da Duino all'Europa", moderato dal vicesindaco Massimo Romita.

Nel Rapporto Censis emerge più in generale che la maggioranza degli italiani (61,5%), pur prevedendo per i prossimi anni una accelerazione della transizione ecologica, ritiene che questo processo sia ancora troppo lento (il 16,7% è totalmente pessimista). Eppure, più di 9 intervistati su 10 si dicono d'accordo nel considerare «necessari rapidi e drastici cambiamenti per affrontare l'emergenza climatica in corso», attribuendo il principale dovere di guidare questo cambiamento alle istituzioni internazionali (34%), alle imprese, che devono cambiare i processi produttivi (25,5%), ai cittadini (23,9%).

Alla vigilia della Giornata mondiale dell’Ambiente anche Legambiente ha reso noti i suoi dati nella XVI edizione di Comunità Rinnovabili, Rapporto (2021) che analizza lo sviluppo delle fonti rinnovabili nei Comuni italiani e le nuove esperienze di autoproduzione. Il Fvg, informa il presidente regionale Sandro Cargnelutti, è dodicesimo tra le regioni per diffusione delle rinnovabili (circa 1,1 kW/ab), con Pordenone ancora avanti (15,6 kW ogni 1.000 ab), quindi Gorizia (4,6), Udine (4,06) e Trieste (2,08, ma in salita da 0,49). «Abbiamo molta strada da fare se vogliamo arrivare alla neutralità carbonica al 2045 – dice Cargnelutti –. È noto che la regione, come altre in Italia, è molto indietro nel cammino di decarbonizzazione avendo lasciato passare oltre un decennio di scarsissima attenzione, e ridottissimi finanziamenti, per sostenere la transizione. Il presidente Fedriga annuncia importanti finanziamenti per la transizione energetica nella prossima variazione di bilancio? Una buona notizia che va accolta con favore, ma che sarà tanto più positiva quanto più saprà dare conto di quale impatto questi fondi avranno sulla realtà delle cose».