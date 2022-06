Il miracolo di Lignano: all’alba non c’è più traccia della notte folle

Per tutti coloro che sono arrivati domenica mattina, pronti a passare una giornata al mare è stata una domenica come tante, e invece è una delle domeniche più temute dell’anno. Alle 7 era già tutto in ordine.

Quella in cui ci si sveglia con il terrore di cosa possa essere successo la notte precedente. E in questo caso, a parte un importante quantitativo di bicchieri di plastica ormai totalmente rimosso, è andato tutto bene.

Pentecoste a Lignano tra eccessi e controlli

Difficilmente tutti i giovani che hanno riempito strade e piazze durante la notte andranno a seguire la funzione religiosa per la giornata di Pentecoste, ma di certo hanno vissuto appieno tutto quello che questa festa è diventata per i giovani austriaci: un weekend lungo da passare al mare con gli amici a Lignano, possibilmente bevendo un quantitativo impressionante di alcolici o birra, certi però di riuscire, miracolosamente, a tornare in hotel a dormire.

E il rito si è rinnovato ancora una volta ma questa volta le misure di contenimento hanno funzionato.

Tutto si è risolto con una ventina di interventi di soccorso nella notte tra sabato e domenica.

Praticamente in tutti i casi si è trattato di intossicazioni etiliche o di qualche giovane rimasto lievemente ferito a seguito di una caduta o qualche litigata. Tutti episodi non gravi dal punto di vista sanitario. I giovani sono stati soccorsi in strada e, in un paio di occasioni, in hotel.

Per il resto della festa e di tutti gli eccessi non è rimasta traccia. È stato già tutto pulito e messo in sicurezza, anche in spiaggia.

Verrebbe da dire che fortunatamente non è successo nulla di grave, ma in questo caso la fortuna è stata abbondantemente aiutata da un lavoro in sinergia tra Questura, Prefettura e Comune, a cui vanno sicuramente aggiunti Lisagest e tutti i proprietari di bar e gli albergatori che hanno trasformato un’ordinanza in realtà, mettendo in sicurezza la loro città.

Una città che ha rinunciato, per preservarle, ai giochi d’acqua delle sue fontane in centro, che sono state anche transennate, che ha trovato posto per i wc chimici a pochi passi da uno dei suoi luoghi simbolo, come Terrazza a Mare, ma che in questo modo non ha subito gravi danni, come era accaduto in passato.

Per il resto della festa e di tutti gli eccessi non è rimasta traccia. È stato già tutto pulito e messo in sicurezza, anche in spiaggia, anche nell'ormai famoso Ufficio 11 in cui c'è la spiaggia libera. Ci sono solo i primi ombrelloni privati che si guadagnano le postazioni migliori. Cosa ci sia stato, durante la notte, è facilmente intuibile, pensando ai maxi cocktail che campeggiavano sui tavolini ieri sera.

Gli austriaci, ragazzi e ragazze indistintamente, hanno bevuto, si sono divertiti e poi, in molti casi barcollando, hanno raggiunto alberghi e appartamenti per la notte. Questo è il loro modo di festeggiare. Ma già da domenica mattina, presto, di tutti loro non c’era più traccia in centro a Sabbiadoro. La cittadina si è svegliata pulita e colorata con tutti i suoi fiori nelle aiuole e si è rimboccata le maniche pronta ad affrontare una nuova domenica da quasi tutto esaurito.