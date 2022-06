Sbaglia sentiero e si perde, lo ritrovano due giorni dopo: «Avevo con me qualche provvista e ho bevuto l’acqua del torrente»

ANDREIS. Era partito venerdì da Andreis, nel Pordenonese, e sarebbe dovuto arrivare nel primo pomeriggio di sabato a Forni di Sopra dove, ad attenderlo, c’erano i suoi amici. Invece a Forni non si è visto e così è scattata la macchina delle ricerche: decine di soccorritori si sono messi sulle tracce di Francesco Iacuzzo, 59 anni, dipendente di una ditta che allestisce palchi per spettacoli e residente nel quartiere di San Rocco. L’uomo, anche a causa di un temporale, e aveva imboccato una direzione diversa da quella prestabilita. Così, dopo ore di cammino, tra frane, dirupi e alberi caduti è arrivato alla diga del lago Ca’ di Zul, a Tramonti.

E quella è stata la sua salvezza. Grazie al telefono satellitare del custode della diga ha potuto contattare i suoi amici i quali, a loro volta, hanno fornito ai soccorritori tutte le indicazioni utili per il recupero. Il 59enne è stato raggiunto dall’elicottero della protezione civile, accompagnato al campo base di Claut e, da lì, si è poi rimesso in viaggio per tornare a casa. Certo, molto stanco, con le gambe dolenti, ma sano e salvo. Alle ricerche avevano partecipato i volontari del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico delle stazioni di Valcellina e Forni di Sopra, il Soccorso alpino della Guardia di finanza di Tolmezzo, i carabinieri del capoluogo carnico e i vigili del fuoco con i loro esperti. In azione anche due elicotteri, oltre a quello della pc, anche quello dei pompieri.

«Sto bene, grazie – ha assicurato lo stesso Francesco Iacuzzo –, ho solo le gambe un po’ affaticate. Avevo già fatto, per buona parte, quei percorsi. Il problema c’è stato circa a metà quando, evidentemente, ho commesso un errore di valutazione. A quel punto ho imboccato un sentiero che pensavo fosse fattibile e ben segnalato, anche perché non vi era alcun cartello che diceva il contrario. Invece – continua –, i segnali del percorso c’erano e non c’erano e ho poi scoperto che era un sentiero in disuso. Secondo me bisognerebbe mettere una tabella che indichi “Sentiero inesistente, pericolo”.

Infatti mi sono ritrovato a muovermi in un’area devastata, tra frane, dirupi e alberi caduti, molto probabilmente ancora quelli della tempesta Vaia. C’erano tratti così scoscesi e pericolosi che ho dovuto procedere con molta cautela per non farmi male. Ho anche incontrato una famiglia di camosci. Per fortuna, avevo qualche provvista. E c’era l’acqua del torrente. Poi, quando ho visto il lago, ho tirato un sospiro di sollievo e ho pensato “Sono a casa”. Ancor di più quando poco dopo ho incontrato il custode che gentilmente mi ha permesso di telefonare. Ho avvisato gli amici e poi pensavo di rientrare in corriera, invece sono venuti a prendermi in elicottero e mi sono accorto che per me si erano mobilitate tante persone. Stavolta è andata bene, ma non andrò più da solo in montagna».