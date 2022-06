Gli uomini della Guardia di finanza sono riusciti a ricostruire l’intera filiera, individuando gran parte del materiale in Lombardia

PORDENONE. La guardia di finanza di Pordenone ha sequestrato 3,6 milioni di palloncini fabbricati in Cina e privi della regolare marcatura CE, che attesta la conformità di materiali e produzione ai dettami imposti dalla normativa europea. Quattro imprenditori di nazionalità cinese sono stati denunciati per frode in commercio.

L’indagine è partita da una campagna di monitoraggio delle Fiamme gialle sui giochi e articoli di produzione cinese messi in vendita nelle attività del Friuli occidentale.