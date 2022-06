In sei anni persi tremila dipendenti pubblici in Friuli Venezia Giulia: i numeri, i contratti bloccati e le cause del fenomeno

C’è l’ipotesi di concorso unico regionale lanciata da Roberti. Punta alla pubblicazione di un’unica graduatoria alla quale possono accedere gli enti del Comparto unico come già avviene in sanità

UDINE. Il Friuli Venezia Giulia ha perso circa tremila dipendenti pubblici: dal 2016 a oggi sono passati da 12.991 a poco più di 10 mila unità e se il posto fisso non riacquista interesse il bilancio rischia di peggiorare ancora. Molti lavoratori manifestano scarso interesse per il posto fisso e le organizzazioni sindacali, nel sollecitare il rinnovo del contratto del Comparto unico, tra le cause indicano anche gli stipendi troppo bassi.