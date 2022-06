Mette le mani addosso a una ragazza, giovane arrestato per violenza sessuale

LIGNANO. Nella notte del 6 giugno, i carabinieri della Stazione di Lignano Sabbiadoro, impegnati in un servizio di ordine pubblico nell’ambito dei festeggiamenti della Pentecoste, che attira diverse migliaia di turisti nella località balneare, sono stati richiamati dalla reazione di una ragazza all’aggressione subita da parte di un cittadino tunisino di 19 anni, residente in provincia di Udine.

La giovane, di 20 anni e residente nell’hinterland udinese, era stata obbligata dal ragazzo a subire dei palpeggiamenti prima che i militari, intervenuti subito, bloccassero e arrestassero il giovane per il reato di violenza sessuale: sarà chiamato a rispondere anche di porto di oggetti atti ad offendere in quanto trovato in possesso di un grosso coltello.