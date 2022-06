Nuovo recruiting day in Fvg per l’assunzione di personale: Costa Crociere cerca 79 addetti

TRIESTE. Nuovo recruiting day promosso da Costa Crociere assieme alla Regione Fvg. L’iniziativa, presentata nella giornata di lunedì 6 giugno dall’assessore al Lavoro, Alessia Rosolen, prevede l'assunzione di 79 figure professionali: 18 addetti ai servizi di accoglienza, 25 animatori per adulti e bambini, 18 tecnici delle luci e 18 fotografi.

I contratti sono di 4-6 mesi sono prorogabili e molto concrete sono le possibilità di carriera in questo settore. Fino al 27 giugno possono presentare la propria candidatura sul sito https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/formazione-lavoro/servizi-lavoratori/news/877.html persone disoccupate, residenti o domiciliate in Friuli Venezia Giulia, che sono già iscritte o possono aderire al Piano Pipol Fvg. Cittadini che se hanno meno di 30 anni possono partecipare grazie a "Garanzia giovani", mentre per gli over 30 esiste il Progetto Occupabilità.

«Prosegue con successo una di quelle buone pratiche che questa amministrazione regionale sta portando avanti anche con molte altre imprese e servizi del Friuli Venezia Giulia – ha detto Rosolen -. Una iniziativa che si basa sulla selezione e sulla formazione del personale partendo dalle reali esigenze del mercato. In questo caso, con il supporto dei Centri per l'impiego, tra il 2017 e il 2021 abbiamo già contribuito alla realizzazione di sei selezioni che hanno interessato oltre 200 persone tra animatori, receptionist, fotografi, addetti alle escursioni e cuochi, raggiungendo ben il 95 per cento di proposte di assunzione».

Nel suo intervento l'assessore regionale ha sottolineato l'importanza della presenza di Costa Crociere per il sistema turistico ed economico regionale. Nel corso della presentazione è stato ricordato che i corsi di formazione, finanziati dalla Regione e strutturati in collaborazione con Enaip Fvg sulla base delle esigenze di Costa Crociere, prevedono una o due settimane di full immersion per ottenere i brevetti obbligatori per operare regolarmente sulle navi da crociera. Per ottenere maggiori informazioni è possibile contattare il Centro per l'impiego di Trieste scrivendo a ido.trieste@regione.fvg.it o telefonando al numero