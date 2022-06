Qualità della vita, Udine bene per i bambini ma la provincia è poco attrattiva per gli under 35: mancano servizi e aziende

Lo rivela la classifica sulla qualità della vita per generazioni del Sole 24 Ore. Il capoluogo friulano è quinto per le condizioni di vita dei bambini e solo 59ª per la terza età

Udine non è una provincia per giovani. Pochissime imprese under 35, il peggior gap tra gli affitti in centro città e in periferia a livello nazionale, pochi matrimoni. Lo certifica la classifica della qualità della vita declinata per fasce d’età, elaborata dal Sole 24 ore e calcolata sulla base di dodici parametri statistici forniti da fonti certificate (Istat e Ministero dell’istruzione, per citarne due).