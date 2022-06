L’incidente si è verificato in località Bevazzana, a Latisana

LATISANA. L’impatto, violento, contro un’automobile e la rovinosa caduta sull’asfalto. Un motociclista è finito in ospedale per i traumi riportati dopo essere stato sbalzato dal motociclo a seguito dell’urto contro un veicolo.

L’incidente, per cause ancora al vaglio dei carabinieri di Latisana intervenuti per i rilievi, si è verificato poco prima delle 18.30 di lunedì 6 giugno nella località di Bevazzana, nel comune di Latisana, sulla strada provinciale che porta a Riviera.