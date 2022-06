Il Carnera come si presentava in gara1 contro Verona e, nel riquadro, Nonna Regina, super tifosa Apu

UDINE. Superati i 90 anni le si è accesa la passione per la pallacanestro, se c’è uno sport per giovani è quello, e da quel giorno è diventata una habitué alle partite dell’Apu Old ild West, dopo aver aperto la strada sportiva nella terza età da buona friulana con frequenti comparsate allo stadio Friuli per l’amata Udinese.

Se c’è un’eroina delle eroine in gara 1 di finale per la Serie A1 questa è la signora Regina Fasano, 101 anni.