UDINE. Una corona di fiori verdi, bianchi e rossi inviata dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e l’annuncio che il suo nome comparirà nel famedio del cimitero di San Vito, tra i benemeriti della città, fatto dal sindaco Pietro Fontanini. Due privilegi non da tutti, ma ampiamente meritati da Piergiorgio Bressani, salutato martedì 7 giugno per l’ultima volta nella chiesa di San Giorgio, in via Grazzano.