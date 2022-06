Dalla Colombia in aereo, poi custodita in depositi sicuri e consegnata in tutto il Friuli: così è stato fermato il traffico di cocaina

È la ricostruzione dell'operazione Geppo 2021 che ha portato al sequestro di oltre 4 tonnellate di cocaina e all'esecuzione, ancora in corso, di 38 misure cautelari. Gli esiti sono stati presentati durante una conferenza stampa in procura

TRIESTE. Arrivava dalla Colombia via aereo, anche se i venditori erano convinti giungesse al porto di Trieste via mare. A supporto della «fake news» le forze dell'ordine, che gestivano il trasporto, avevano prodotto anche documenti falsi ad hoc. Ma una volta giunta (già sequestrata) in Italia la cocaina veniva custodita in depositi sicuri e consegnata da interposti sotto copertura: 19 in tutto le consegne controllate dalle forze dell'ordine che hanno portato al contatto di diversi corrieri e broker.