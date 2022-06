Scontro frontale con un camioncino e l’auto che si accartoccia: così è morta Adele, aveva 55 anni

All’altezza dello svincolo di Zoppola si è subito formata una coda, all’origine di un secondo schianto: un tir non è riuscito a frenare speronando un altro veicolo

ZOPPOLA. Stava percorrendo la Cimpello-Sequals in direzione Nord quando, all’altezza dello svincolo di Zoppola, si è schiantata frontalmente contro un autocarro Iveco che procedeva in senso opposto. Ha perso così la vita, nella giornata di lunedì 6 giugno,Adele Ullucci, 55 anni, italiana ma residente in Austria, dove probabilmente si stava dirigendo.

La sua Dacia Duster si è scontrata violentemente con il camioncino e per la conducente, che viaggiava da sola, non c’è stato purtroppo nulla da fare.