Un inverno senza neve e una primavera troppo calda, così i nostri monti soffrono il cambiamento climatico: “Un fenomeno senza precedenti”

UDINE. «Quest’anno abbiamo osservato la più precoce scomparsa della neve sulle Alpi». Il glaciologo, presidente della Società meteorologica Alpino-Adriatica e ricercatore dell’istituto di Scienze polari del Cnr, Renato Colucci, definisce la rapidità con cui si è sciolta la neve un fenomeno «senza precedenti documentati». La scomparsa precoce del manto nevoso è dovuta alle elevate temperature registrate nello scorso mese di maggio, che «dopo un avvio termicamente in linea con la climatologia di lungo periodo, si è rapidamente mascherato da luglio a causa dell’influenza via via più marcata dell’anticiclone africano».