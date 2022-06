Coltellate nel sottopasso, in rianimazione il ragazzo di 19 anni colpito al torace: ecco cosa è successo

PORCIA. Doveva incontrare un gruppo di ragazzi, come lui da poco entrati nell’età adulta, in un sottopasso isolato. Loro avevano un bastone ma lui a quell’appuntamento, temendo potesse essere un’imboscata, ha portato con sé un coltello. Che è stato usato, ferendo al torace un 19enne di Porcia ricoverato in ospedale: le sue condizioni sono serie ma non è in pericolo di vita.