Giosuè Ruotolo, 32 anni, condannato all’ergastolo per l’omicidio dei fidanzati Teresa Costanza e Trifone Ragone al palasport si gioca oggi l’ultima carta con il ricorso straordinario in Cassazione per errore materiale o di fatto.

L’avvocato Danilo Iacobacci del foro di Avellino, che lo assiste, ha chiesto alla Suprema corte di revocare la sentenza di terzo grado e di valutare nel merito il ricorso. La difesa ritiene che Ruotolo sia stato condannato in appello «sulla base di indizi smentiti da prove». Si sarebbe assistito a «un’inversione dell’onere della prova», dove «il dubbio non ha giocato a favore dell’imputato».

Ecco l’analisi. «Nessuno ha visto un’Audi al momento degli spari» nel parcheggio del palasport e non basta vederla nei pressi per collegarla al delitto. «Non v’è certezza sull’ora del delitto» e nulla esclude che il killer si sia allontanato, non ripreso dalle telecamere, su strade secondarie.

L’auto di Ruotolo è stata collocata all’ora del delitto dagli inquirenti incrociando le testimonianze e i dati della telecamera 14 bis, che ha ripreso il runner e l’Audi A3(all’andata e al ritorno) in via Interna.

Non sono state trovate tracce di sangue delle vittime su cose o l’auto di Giosuè (per i giudici non si è sporcato, ha buttato via tuta e scarpe, aveva le protezioni sui sedili). Il bossolo con dna ignoto trovato nell’auto dei fidanzati non è un elemento neutro (per l’accusa si è sporcato cadendo sul tappetino).

Ruotolo ha detto di essere stato quella sera nel parcheggio, ma di essere andato via non trovando uno stallo e di essere andato poi al parco di San Valentino per correre (dove è stata trovata l’arma del delitto sei mesi dopo): per la difesa sono spiegazioni plausibili, non indizi di colpevolezza. La difesa invita a riconsiderare le piste alternative, scandagliate ampiamente dai carabinieri.



«Non temiamo alcunché. Non crediamo che il ricorso depositato dalla difesa di Ruotolo possa trovare accoglimento – ha dichiarato l’avvocato di parte civile Serena Gasperini –. Mi dispiace per tutte e tre le famiglie che da un lato rivivono lo strazio della perdita di Teresa e Trifone e dall’altro vane speranze».



© RIPRODUZIONE RISERVATA