FONTANAFREDDA. Nonostante l’età, non è raro vederla girare per Vigonovo in bicicletta o a piedi. E ora tutti sperano di incrociare nuovamente, e al più presto, quella signora dinamica e attiva che mercoledì 8 giugno ha fatto preoccupare tutta la frazione di Fontanafredda. L’anziana è stata investita da un’automobile mentre era appunto in bici ed è stata portata d’urgenza all’ospedale di Udine per le cure del caso.

L’incidente