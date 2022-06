Le ipotesi di reato formulate a loro carico sono rapina, furto, minacce e, in un caso, lesioni. Per questi motivi due minorenni (14 e 15 anni) residenti in provincia di Udine in questi giorni sono finiti in comunità.

La misura cautelare nei loro confronti è stata emessa dal Gip del Tribunale per i minorenni di Trieste al termine di un’indagine condotta congiuntamente da polizia e carabinieri.





Secondo gli elementi raccolti dagli investigatori in settimane di accertamenti, i due adolescenti non avrebbero esitato a minacciare (anche di tirare fuori un coltello) o a picchiare altri ragazzi, anche sconosciuti, solo per riuscire a ottenere una busta di tabacco oppure un telefonino. E in un’occasione sono si sono impossessati di uno scooter.L’attività di verifica è stata effettuata dal personale dell’ufficio Prevenzione generale della Questura di Udine, dai carabinieri della Compagnia di Udine e dai colleghi della Stazione di Lignano Sabbiadoro nel mese di maggio.

Sotto la lente il comportamento di alcuni minorenni ritenuti responsabili della commissione di due rapine, un furto e un episodio di lesioni personali nei confronti di altri coetanei e avvenuti in città e a Lignano.



Gli episodi si sono verificati tra la fine di aprile e il mese di maggio e hanno visto quali protagonisti due giovanissimi minorenni di origine straniera che, con la complicità di altri coetanei, allo stato non identificati, hanno tenuto condotte aggressive, violente e minacciose nei confronti della vittima designata che, sopraffatta dalla violenza del gruppo, era costretta a subire la volontà dei suoi aggressori, al fine di evitare conseguenze probabilmente ancor più gravi. Ma vediamo i singoli fatti.



Il 29 aprile a Udine, all’interno della stazione delle corriere, la vittima, un diciottenne, dopo essere stato derubato del tabacco appena acquistato, ha inseguito il ladro che si era unito ad altri quattro ragazzi, allo stato non ancora identificati, che alle sue rimostranze, lo avevano aggredito e pesantemente minacciato.



Il 14 maggio, sempre in città, al parco del Torso, la vittima diciassettenne, dopo aver percorso su un autobus di linea il centro urbano, ha incontrato i suoi aggressori, i quali, per futili motivi, fraintendendo un saluto amichevole, assieme ad altri soggetti non identificati, lo hanno aggredito alle spalle per poi malmenarlo con pugni anche alla testa, sottraendogli dalla tasca l’Iphone (valore circa mille euro) per poi allontanarsi.



Il 22 maggio a Lignano Sabbiadoro i due minorenni indagati si sarebbero resi responsabili del furto di uno scooter, ma sono stati immediatamente scoperti dal proprietario che ha richiesto l’intervento dei carabinieri.



Sulla base degli elementi raccolti da polizia e carabinieri, il pm della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Trieste, ha richiesto e ottenuto dal gip la misura cautelare del collocamento in comunità nei confronti dei due indagati.

Questi ultimi sono stati rintracciati e accompagnati nelle strutture indicate dall’Autorità Giudiziaria.



