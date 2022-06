Stangata in arrivo sulle spiagge: ecco la mappa dei rincari tra tariffe aumentate di un terzo e servizi raddoppiati nelle località balneari

Ferie mai così salate. La mappa del caro-tariffe vede in testa il Salento e la Liguria (ma c’è anche Lignano), in coda Romagna e Marche.

Lidi a cinque stelle, prenotazione obbligatoria in “area exclusive”, pagamento con carta di credito, Ferragosto già “sold out”.

Quest’anno, si legge in uno studio di Altroconsumo, aspettiamoci molti rincari: a Palinuro, per esempio, pagheremo il 18% in più: l’anno scorso la spesa media era di 143 euro, contro i 169 di quest’anno.