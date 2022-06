PORDENONE. Anthony Montemarano girava con un caschetto in testa e un sorriso contagioso. Camminava fiero, in mezzo al suo gruppo di amici speciali, e aveva l’arte nelle dita. Il destino aveva disseminato di difficoltà il mosaico della sua esistenza e lui riposizionava le tessere restituendo gioia e colori. Volti di personaggi noti prendevano forma da mani anonime per i più, non per chi gli stava vicino.