Sopra, Benito Restivo con la figlia Elisa e, a destra, con la maglia del Genoa. Sotto, nel film “Forza G” di Duccio Tessari in cui aveva recitato e con Zico

UDINE. Un uomo eclettico, che amava divertirsi ma che si spendeva per la famiglia e la sua professione. Benito Restivo era così: amava la vita e la viveva appieno. Prima di avviare il negozio di tappeti orientali di viale Leopardi aveva intrapreso la carriera di calciatore – era portiere nel Genoa in serie A – negli anni Sessanta e aveva fatto in una occasione anche l’attore.