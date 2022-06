PRATA. Dopo lo scontro con un furgone di un muratore, la mini-car è finita nel campo di mais che costeggiava la carreggiata, in via Peressine, a Prata.

Al volante della vettura, semidistrutta nell’impatto, c’era K.R., 42 anni, di nazionalità indiana. La donna è rimasta ferita in modo serio, ma non versa in pericolo di vita. Un pezzo del cofano della minicar è volato nell’erba, il parabrezza si è incrinato dal lato del guidatore.