TARVISIO. Un confronto vivace, a tratti ruvido, che ha fornito spunti interessanti su ciò che i due candidati al ruolo di sindaco, Renzo Zanette e Renato Carlantoni, propongono per il prossimo quinquennio. La serata, promossa dalla Pro Loco e moderata da Anna Buttazzoni, caposervizio del Messaggero Veneto, ha toccato molti temi caldi, dal turismo al recupero delle aree dismesse, dai rapporti con le nazioni contermini alla scuola, fino alla sanità.



Non sono mancati gli attacchi frontali, a cominciare dalla frattura creatisi all’interno del centrodestra. «Ho scelto di tornare in campo dopo che molte persone mi hanno chiamato in causa visto il declino a cui sta andando incontro Tarvisio – ha esordito Carlantoni –. È vero, la spaccatura c’è. Ci proponiamo come una lista civica, apolitica, e ritengo che il nostro esperimento politico non sia molto diverso da quello a cui sta lavorando il presidente Massimiliano Fedriga con la sua lista».

Secca la risposta di Zanette: «Lega e Fdi appoggiano noi, e il centrodestra regionale supporta la mia candidatura, come dimostrano le visite di Fedriga e dell’assessore Fabio Scoccimarro. Io resto un iscritto a Fi, ma abbiamo deciso di aprirci ad altre persone capaci di apportare nuove idee, custodendo anche una civica, per governare nei prossimi cinque anni.

La spaccatura si è creata nel momento in cui Carlantoni ha deciso di candidarsi uscendo dalla coalizione di centrodestra».



Dopo un botta e risposta sull’assenza del simbolo di Fi e sulla mancata ricandidatura di alcuni consiglieri, la discussione è proseguita sul turismo. E qui Zanette ha dato una notizia: «Tra qualche giorno scadrà il bando per il recupero dell’ex Kegamot di Camporosso: un investitore, italiano, c’è, speriamo formalizzi la domanda per adeguare quell’area per i camper».

Carlantoni si è soffermato sul ruolo della vecchia caserma Lamarmora: «C’era un investitore pronto, ma la trattativa con il demanio si è interrotta perché la pratica non è stata più seguita a dovere.

Guardiamo a quanto sta facendo il Comune di Pontebba, che ha ottenuto il bene decidendo di darlo in concessione ai privati». Un riferimento, quello di non aver fatto abbastanza, che Zanette ha rispedito al mittente: «La questione di Pontebba è diversa, avendo ottenuto i beni demaniali gratuitamente già nel 2007. Ci stiamo occupando delle ex caserme, ma la pandemia ha complicato tutto».



Poche le cose su cui i candidati si sono trovati d’accordo: la valenza del Bachmann e della cronoscalata al monte Lussari nell’ambito del Giro d’Italia 2023, la necessità di introdurre la tassa di soggiorno. Dopo qualche scaramuccia sulla ciclovia Alpe Adria, si è parlato della Foresta e dei rapporti con il Fec: «Il Comune deve essere più partecipe delle scelte», hanno ribadito.

Spazio anche alla sanità: «Siamo preoccupati, i servizi stanno diminuendo. È difficile trovare professionisti», ha detto Zanette. Carlantoni ha chiuso annunciando «il ritorno della guardia medica fissa da luglio».