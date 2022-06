Menu

Quasi 221 mila elettori del Friuli Venezia Giulia sono chiamati alle urne domani, dalle 7 alle 23, per il rinnovo di sindaci e consigli comunali in 33 amministrazioni. L'election day del 12 giugno, che abbina alle amministrative i referendum sulla giustizia, è l'ultimo appuntamento prima delle regionali 2023. E per questo, nei Comuni maggiori, a partire da Gorizia e Monfalcone, si giocano partite da cui i partiti trarranno indicazioni per la sfida madre del prossimo anno.