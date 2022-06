Il nuovo polo siderurgico a Porto Nogaro sarà pronto in 30 mesi: 800 milioni di investimenti e 700 assunzioni

UDINE. La Regione ha avviato l’iter per la realizzazione del nuovo polo siderurgico dell’acciaio green, nell’area “Punta sud” della zona industriale Aussa Corno. Ieri, a Udine, l’assessore alle Attività produttive, Sergio Emidio Bini, e la responsabile unica del procedimento (Rup), Magda Uliana, hanno riunito il tavolo tecnico e definito i tempi per arrivare alla firma dell’accordo di programma con i gruppi Danieli e Metinvest, interessati alla costruzione dell’impianto innovativo, in grado di fare concorrenza a quello programmato a Taranto.