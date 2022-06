UDINE. Una vita spezzata ancora in fasce e una famiglia travolta dal dolore. Domenica scorsa, 5 giugno, il piccolo Isaia Perovic è volato in cielo a soli cinque mesi di vita. Qualche sera prima la madre, dopo averlo messo a letto, si era accorta che il bimbo non respirava.

Disperati i tentativi di rianimarlo da parte dei genitori e dei sanitari, la corsa in ospedale e la speranza appesa a un filo, mentre il piccolo si trovava in terapia intensiva.