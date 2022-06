Perde il controllo dell’auto e finisce fuori strada: gravissima ragazza di 22 anni

POZZUOLO DEL FRIULI. Gravissimo incidente, poco dopo le 5 di sabato 11 giugno, a Terenzano, frazione di Pozzuolo del Friuli.

Una giovane di 22 anni, residente nell'hinterland udinese, si trovava alla guida della sua auto quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo ed è uscita fuori strada.

Nell'impatto ha riportato ferite molto gravi: è stata trasportata dall'ambulanza inviata sul posto dalla Centrale Sores di Palmanova all'ospedale di Udine. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Udine che hanno estratto la giovane dalle lamiere e messo in sicurezza il veicolo.