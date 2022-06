Premariacco, Cividale, Buttrio e Manzano: quattro comuni senz’acqua lunedì 13 giugno, ecco le vie interessate

CIVIDALE. Si annuncia un lunedì senz'acqua per alcuni settori di quattro Comuni, primo fra tutti Premariacco, seguito da Cividale, Buttrio e Manzano: per permettere lo svolgimento di tre interventi di manutenzione straordinaria sulla rete idrica, dalle 8 alle 18 l'Acquedotto Poiana interromperà l'erogazione - sul territorio di Premariacco - nelle vie Fiore dei Liberi, Canarin, San Paolino, Borgo Viola, Pirona, Stretta, Cornelio Gallo, Parco, dei Pini, Paschini, Rialto, Fruch, della Chiesa, Divisione Julia, Papa Giovanni XXIII, Grassi, Cristallo, Gerardo e Udine, nonché in piazza Marconi, sulla strada comunale del Venedrio e in località Campo 57.

A Cividale resteranno prive di rifornimento le utenze ai civici 115 e 136 di via Premariacco, mentre a Buttrio saranno coinvolte la parte alta di via Rieppi e via Morpurgo. A Manzano, infine, il blocco dell'erogazione riguarderà via Orsaria, limitatamente alla tratta compresa fra l’incrocio con via Montuzza e il confine comunale. Subiranno inoltre una riduzione della normale pressione, a Premariacco, le utenze delle vie S. Giusto, Europa, Goia, Marzuttini e Nievo, la frazione di Paderno e la zona industriale della stessa, l'abitato di Orsaria e le località Casali Ferigo, Casali Selva, Casali Ottelio, Casali Lonzano, Casali Pitassi e Casali Malina; lo stesso accadrà, a Buttrio, a Casali Colle e in via D’Orzano e a Pradamano in via della Lippa.

La cittadinanza è dunque invitata a fare scorte d’acqua per tempo; sarà comunque messa a disposizione un'autobotte per i rifornimenti d'emergenza: il mezzo stazionerà nel parcheggio antistante la scuola primaria Nievo di Premariacco, in via della Chiesa.