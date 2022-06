MONTENARS. Ci sono sindaci che possono esultare (in attesa dello spoglio che si terrà a partire dalle 14 di lunedì 13 giugno): Savogna, Montenars e Preone. Nei tre piccoli centri del Friuli Venezia Giulia correva un solo candidato per municipio. In tarda serata è arrivata anche la conferma da Cimolais e Arta Terme.

Per evitare l'arrivo del commissario bastava, dunque, raggiungere il quorum (il 50% +1 dei votanti) e così è stato.