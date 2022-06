Il flop dei referendum, l’astensione e la rinuncia ai propri diritti

UDINE. Il referendum sulla giustizia è stato azzerato: il quorum non è stato raggiunto per cui questa materia rimane immutata, salvo che il progetto di riforma della ministra Cartabia, peraltro fortemente depotenziato dai partiti, non veda la luce, se e quando ciò avverrà.

È ora possibile fare alcune considerazioni di metodo costituzionale che si sono evitate prima, per non sconfinare nel merito. In realtà anche l’astensione è un voto contro la riforma proposta e può apparire, in tutto o in parte, come un segnale politico contro chi lo ha sostenuto.

Vale però la pena fare qualche riflessione sul vero significato dell’articolo 75 della Costituzione che offre al popolo la possibilità di indire la consultazione sulla abrogazione o meno di una legge, salvo quelle che ne sono espressamente escluse.

In primo luogo non sembra corretto affermare che l’astensione si giustifichi per la complessità del quesito posto sulla scheda. Data la farraginosità della legislazione italiana non potrebbe essere diversamente. Si pensi ad esempio al referendum degli anni Novanta per passare dal sistema elettorale proporzionale al maggioritario, che poi vinse: un quesito lunghissimo e incomprensibile, ma gli elettori non si spaventarono, ben certi di voler cambiare la legge elettorale.

Lo stesso avrebbe dovuto avvenire anche questa volta: l’obiettivo era chiaro, cioè correggere o meno l’inadeguatezza dell’attuale ordinamento della giustizia, dimostrata da plurimi segnali che vanno dall’enormità del caso Tortora sino alle opacità e alle distorsioni rese evidenti dal caso Palamara.

I referendum rappresentano certamente un modo di legiferare imperfetto, ma sono essenziali per esprimere l’orientamento degli elettori quando un tema di grande rilevanza venga trascurato o ignorato a causa dell’inerzia degli eletti al Parlamento.

In questi casi cioè la democrazia diretta, attraverso la chiamata alle urne degli stessi cittadini, supplisce alla inadeguatezza dimostrata dall’Organo rappresentativo. Rispondendo alla chiamata alle urne ciascuno poi può esprimere direttamente e liberamente il proprio pensiero, pro o contro la legge sottoposta a referendum.

L’articolo 75 che garantisce questa possibilità a ciascuno, rappresenta altresì l’applicazione palmare di un principio fondamentale della democrazia, sancito addirittura nel primo degli articoli della Costituzione repubblicana: “La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione”.

Dette forme sono appunto quella rappresentativa attraverso il Parlamento e quella diretta attraverso i referendum. Non si tratta di un potere assoluto, ma puntualmente circoscritto dalla Costituzione stessa che fissa le modalità e ne vieta l’esercizio su alcune categorie di leggi come quelle di bilancio, tributarie e altre ancora.

La mancata partecipazione al voto si traduce in buona sostanza nella rinuncia da parte degli astenuti a un proprio diritto fondamentale, cioè alle prerogative della Sovranità riservate alla persona del cittadino. Il mancato esercizio di tale diritto è in definitiva analogo alla disaffezione per la partecipazione alle elezioni, ma questa volta colpisce ancor di più la bassissima percentuale di votanti, segno di un disinteresse dilagante.

Queste prove di Democrazia negata coincidono poi con una fase nella quale crescono le critiche per l’inefficienza delle Istituzioni a cominciare proprio dal Parlamento e per la scarsa capacità dei partiti di intercettare la volontà e le necessità dei cittadini. Questa volta, però, bisogna riconoscere che la responsabilità non è della politica o solamente dei politici ma anche del popolo, sovrano ma inconsapevole di esserlo.