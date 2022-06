Sarà effettuata martedì 14 giugno alle 10 a Portogruaro l’autopsia sui corpi di Giuseppe Santarosa, 55 anni, e Lorena Puppo, 50, protagonisti del dramma di Fossalta di Piave. I carabinieri hanno ricostruito che lui ha soffocato lei con un cuscino, prima di uccidersi con un taglierino infliggendosi una coltellata alla gola.



Grande lo sgomento anche in provincia di Pordenone. Lorena e il compagno frequentavano Spilimbergo, dove abitano la sorella della vittima, Anna, il nipote Denny Valeri e il pronipote. L’altra nipote. Marzia. Vive invece a Stiago di Fossalta, nella casa in cui la donna abitava da giovane. Lorena, poi, lavorava per la Pulicasa, azienda di pulizie con domicilio fiscale a Cordovado in via Circonvallazione 42.

Gli inquirenti stanno analizzando i tabulati dei telefonini e approfondendo i dettagli sulla crisi coniugale, che aveva determinato la paranoia di Giuseppe, che temeva che la donna avesse un amante, che non esisteva, e una nuova malattia inesistente.Ma ora nel quadro è spuntata la scoperta di un particolare che potrebbe aver avuto un peso nella psiche di Giuseppe Santarosa, il giorno del delitto.Lorena Puppo aveva chiesto, un mese fa, di visionare un appartamento a Fossalta di Portogruaro. Con urgenza. Si era rivolta a un impresario in pensione, noto per vendere o affittare appartamenti in zona, Tarcisio Zanet. L’uomo, ieri mattina, si è presentato di buon ora in via Roma. Poco prima qualcuno, in forma completamente anonima, aveva porto una rosa bianca, con due nastri, uno di colore bianco l’altro azzurro all’ingresso della casa sequestrata.«Lorena Puppo la conoscevo solo di vista – ha dichiarato Zanet – sapevo che abitava qui da una decina d’anni con il compagno Giuseppe Santarosa, ma nulla più. Un mese fa, mi è squillato il telefono di casa. La persona all’altro capo della cornetta era lei, Lorena. Mi ha chiesto un appuntamento, perché aveva intenzione di vedere un appartamento. Con urgenza».Così i due si sono incontrati. Lorena Puppo, nell’occasione, non si è sbilanciata su chi avesse bisogno di affittare l’appartamento. «Mi aveva fatto capire che poteva essere per una terza persona, ma non ne ho la certezza. Ci siamo incontrati a casa mia. L’ho accolta in soggiorno, abbiamo parlato per alcuni minuti. Mi ha, però, colpito la sua richiesta. Aveva una certa urgenza. Mi parlava di una persona che aveva una reale necessità di questo appartamento».Chi aveva bisogno di questo appartamento? Lei? Il marito? «Non abbiamo parlato in quell’occasione di cifre. E soprattutto – ha concluso Zanet – non ci siamo più rivisti».Come mai, dopo la richiesta urgente di un appartamento per un mese, Lorena non si era più fatta viva da Tarcisio Zanet? Era venuta meno la necessità’ Si era rivolta altrove per trovare soluzioni più convenienti o confacenti alle necessità? Le indagini per ora non l’hanno chiarito.In merito, invece, al movente della gelosia, pare sia stata Claudia Santarosa, la nipote di Giuseppe, che aveva scoperto i corpi privi di vita in casa, a confidare questa sensazione ai carabinieri intervenuti sul luogo del rinvenimento dei coniugi.«Io non li ho mai sentiti litigare eppure abito proprio di fronte – ha aggiunto la residente Luigina Bergamo –. La foto di lei? L’ho vista per la prima volta sui giornali».