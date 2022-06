Ospedali, boom dei medici a gettone. E così i cardiologi curano i fratturati

Tra medici che appendono anzitempo il camice al chiodo, chi se ne va a lavorare nel privato o all’estero e i giovani che disertano i concorsi nei nostri ospedali, dilaga il ricorso ai medici a gettone. Spesso giovani neo laureati senza specializzazione alle spalle. O magari ortopedici spediti in rianimazione, e ancora cardiologi alle prese con fratture. Pagati fino a 90 euro l’ora mentre ai dottori dipendenti per fare prestazioni aggiuntive se ne danno 60, che diventano poi 40 netti.



A fotografare per la prima volta il mondo dei medici in affitto è l’indagine condotta da Simeu, Società scientifica della medicina di emergenza e urgenza. Che insieme alle rianimazioni, ai reparti di pediatria e ortopedia fa maggior ricorso ai medici esterni, presenti comunque un po’ in tutte le specialità. Un esercito composto da almeno 15mila camici bianchi che erogano circa 18 milioni di prestazioni l’anno. Considerando che i medici ospedalieri sono 112mila, significa che uno su dieci è a gettone.

Ad eccezione di Abruzzo, Sicilia, Calabria, Basilicata, Alto Adige e la piccola Valle d’Aosta, in tutte le altre 15 regioni si fa ricorso ai medici a chiamata. Con contratti d’appalto che vanno da qualche centinaio di migliaia di euro a uno-due milioni per ciascun ospedale che vi fa ricorso.

In Piemonte a chiamarli è il 50% delle strutture ospedaliere, in Veneto il 70%, in Liguria il 60% e in Toscana il 50%, ma in Friuli Venezia Giulia, Marche e Molise non c’è ospedale che ne sia privo.



In Molise si è andati a pescarli fino in Venezuela, mentre in Trentino ci si è limitati a chiedere una mano ai più vicini dottori calabresi. Che non si sono fatti scoraggiare dai duemila chilometri di distanza perché con tre notti in un mese ci si mette in tasca lo stipendio che un medico dipendente incassa in un mese. Turni festivi e notturni compresi. Tanto per capire: la Asl di Modena per un turno notturno paga 1.400 euro lordi alla società che vince l’appalto.



Una delle principali società di reclutamento è la Medical line consulting, con sede a Roma, ma attiva in Piemonte, Veneto, Emilia Romagna e Lazio, con 250 dottori pagati anche 90 euro l’ora. «È un sogno - commenta uno di loro, trent’anni, senza specializzazione -, decido io quando e quanto lavorare e con dieci turni al mese guadagno già il doppio di un dipendente».



A rispondere alla chiamata sono a volte i singoli professionisti, ma più spesso le coop di medici che in questi anni di tagli al personale, auto-licenziamenti e prepensionamenti sono spuntate un po’ ovunque come funghi. Senza però alcun controllo sul loro funzionamento e su come selezionino i curriculum dei medici. Luigi Buompane ad esempio è a capo della Aurum Assistance, «la più grande comunità professionale medica», si legge su Linkedin, anche se chi la dirige ha più dimestichezza con i coltelli da cucina che con il bisturi, avendo in tasca solo un diploma di scuola alberghiera.

«Mi occupo di risorse umane, io seleziono i curriculum», dice. Con quali criteri? «Quello che conta è che siano iscritti all’Albo», taglia corto. «E infatti in larga parte dei casi si tratta di giovani non specializzati», spiega il presidente di Simeu, Fabio De Iaco. Secondo il quale «alcune cooperative potrebbero essere addirittura illegali, perché configurerebbero il reato di intermediazione di mano d’opera. Salvo non venga loro affidato un intero ramo d’azienda, come un pronto soccorso o la gestione dei codici banchi».



I medici dei pronto soccorso e dell’emergenza-urgenza sono comunque contrari a quest’uso indiscriminato dei medici in affitto. «Innanzitutto perché spesso non hanno una professionalità adeguata a garantire l’assistenza necessaria ai pazienti, poi il costo di questi servizi è esorbitante e rischia di mandare in default le aziende. Infine non conoscono l’ospedale, la sua organizzazione, i colleghi con i quali bisogna lavorare in team», afferma De Iaco.

Che un’idea su come uscire da questa situazione ce l’ha: «Finché non avremo i nuovi specialisti che entrano ora in maggior numero nelle scuole universitarie, dovremmo poter utilizzare in modo strutturato e con tutte le garanzie contrattuali dei dirigenti medici gli specializzandi degli ultimi tre anni, che hanno comunque più competenze di chi la scuola non l’ha nemmeno iniziata o ha una specializzazione che poco ha a che vedere con il servizio che va ad offrire a gettone».



La proposta è sul tavolo aperto con il ministero della Salute. Intanto continuiamo a dare in affitto la nostra salute ai medici a gettone.



