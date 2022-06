UDINE. Se n’è andato nel sonno Flavio Romano. A trovare il corpo senza vita del 72enne udinese, medico di famiglia in pensione, è stata la donna che lo aiutava con i lavori di casa, nel sua appartamento di via Molin Nascosto, nella zona di Riva Bartolini. Inutili i soccorsi: per Romano, che abitava da solo, non c’era più nulla da fare.

La