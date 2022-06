Fratelli d’Italia e Partito democratico, tra vittorie e ricostruzione in Fvg: intervista doppia a Ciriani e Serracchiani

Il partito di Giorgia Meloni cresce in regione e in Italia supera anche la Lega. Soddisfazione dem a livello nazionale ma la strada per ricostruire la leadership locale è lunga dopo la sconfitta negli ex feudi rossi. Ecco i due capigruppo a confronto sul futuro dei partiti

UDINE. Da una parte Fratelli d’Italia che cresce e pregusta il sorpasso sulla Lega, in un gioco di equilibri che potrebbe farsi ad alta tensione in vista del 2023. Dall’altra il Partito democratico che ottiene risultati a livello nazionale ma che in Friuli Venezia Giulia non va e deve trovare il modo per ricostruirsi.



Le elezioni comunali di primavera hanno riportato l’attenzione sui poli della politica italiana.