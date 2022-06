Il mondo dei dilettanti piange Luigino Garbo, morto a 60 anni: era un vero cacciatore di talenti

PORDENONE. Il mondo del calcio piange Luigino Garbo, 60 anni. Direttore sportivo di diverse società dilettantistiche del Pordenonese, tra cui Cordenons, Unione Smt e Aviano, Garbo era conosciuto soprattutto per la grande competenza e passione dimostrate in anni di lavoro nei settori giovanili.

A livello giovanile, dove amava individuare le possibili promesse del calcio locale, ha lavorato tra le altre per il Condor Azzano e per il Calcio Alleanza, realtà che rappresenta la collaborazione tra Chions, Pravis, Pro Fagnigola e gli stessi Condor e con cui era tornato al lavoro nella stagione scorsa dopo un lungo stop per malattia.