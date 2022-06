Magazziniere, ambientalista e sempre pronto alla battuta: Paolo «era tranquillo ma ci aveva parlato dei suoi problemi»

CODROIPO. «Era un bravo ragazzo, benvoluto da tutti qui. Gentile ed educato. Una persona che si è sempre comportata in modo molto tranquillo. Lavora in quest’azienda da poco come magazziniere e si occupa dello smistamento delle merci in arrivo. Siamo tutti sconvolti per quanto è successo».

Con questa parole una collega della Pdm autoricambi – ditta che ha sede a Udine, in viale Palmanova – descrive Paolo Castellani, il 44enne codroipese che si trova in carcere con l’accusa d’aver ucciso la moglie.