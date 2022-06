Boateng sposo nelle prime nozze celebrate nel metaverso: il matrimonio virtuale è stato ideato da un’azienda di Udine

L’ex calciatore di Milan e Monza e l’imprenditrice Fradegrada sono diventati marito e moglie: l’evento è stato realizzato in due mesi da Michele Zanello della Over Holding

UDINE. Il primo matrimonio al mondo nel metaverso è opera di un’azienda friulana, la Over Holding. La realtà udinese, lo scorso 11 giugno, ha reso possibile nientedimeno che le nozze del famoso calciatore Kevin-Prince Boateng (ex Milan, Fiorentina e Monza) e dell’imprenditrice bergamasca cinque volte campionessa italiana di arti marziali, Valentina Fradegrada, nel mondo virtuale, mentre i due celebravano la loro unione anche in quello reale, in Toscana, organizzato dal wedding planner Enzo Miccio.

L’idea