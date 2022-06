Cocaina dalla Colombia e la vendita in tutto il Friuli, in quattro confessano: «Hanno confermato, ci saranno altri sviluppi»

La maxi-indagine della Procura di Trieste sulla cocaina dei narcos colombiani, che ha portato all’arresto di 38 persone e al sequestro di 4,3 tonnellate di droga per un valore di 96 milioni di euro. Gli scambi anche a Lignano, Gonars e Palmanova

LIGNANO. La maxi-indagine della Procura di Trieste sulla cocaina dei narcos colombiani, che ha portato all’arresto di 38 persone e al sequestro di 4,3 tonnellate di droga per un valore di 96 milioni di euro, non si ferma ed anzi, arrivano i primi riscontri, sotto forma di confessioni, ad avvalorare il quadro investigativo. Sono quattro gli indagati che hanno confessato e si tratta di figure non di secondo piano, anche se viene mantenuto il riserbo sull’identità di chi ha deciso di “vuotare il sacco”.