MANIAGO. Era in sella alla sua Harley Davidson quando, affrontando una curva in via Ponte Giulio, a Maniago, è andato a sbattere contro il cordolo dell’aiuola spartitraffico, rovinando sull’asfalto.

Un testimone ha mobilitato i soccorsi e ha assistito il motociclista, F.Q. le sue iniziali, 68 anni. Il ferito, cosciente è stato portato all’ospedale di Udine a bordo dell’elicottero. Rilievi a cura dei carabinieri della stazione di Montereale Valcellina.