Spaccano la vetrina del negozio e rubano bici e monopattini per un valore di 10 mila euro

Il titolare Cristian Zamolo davanti alla vetrina in frantumi (Foto Petrussi)

POVOLETTO. Spaccata nella notte fra mercoledì 15 e giovedì 16 giugno, a Salt di Povoletto, ai danni del negozio di biciclette Bionic Bike, situato in pieno centro abitato: l’attività si affaccia su via Ermes di Colleredo, in locali che già erano stati sede di una filiale bancaria e che si trovano a poca distanza dall’ufficio postale.

un’area tutt’altro che periferica e indisturbata, insomma, ma i malviventi – ai quali l’incursione ha fruttato un bottino superiore ai 10 mila euro – non si sono fatti alcuno scrupolo ad agire: dopo aver tentato, invano, di forzare la serratura della porta, rivelatasi troppo robusta per poter cedere in tempi rapidi, i ladri hanno preso di mira la spessa vetrata antisfondamento, provando a smuoverla dal basso con un piede...